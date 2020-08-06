В суде представили видео момента аварии с Ефремовым и ее последствий

16:17
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Видеозаписи со смертельным ДТП с участием актера Михаила Ефремова показали во время заседания Пресненского районного суда, сообщает Агентство "Москва".
В частности, было продемонстрировано видео с камеры, установленной на одной из домов Садового кольца. На записи видно, как автомобиль Ефремова выезжает на встречную полосу и врезается в машину.
Также было показано видео, на котором участники заседания увидели разбитую машину и сидящего на бордюре Ефремова. Кроме того, на суде продемонстрировали запись трансляции в Instagram, которую вел один из свидетелей аварии.
Сам актер никак не реагировал на видеозаписи, однако внимательно смотрел их и делал пометки в распечатках. Адвокат артиста Эльман Пашаев несколько раз подошел к телевизору и фотографировал кадры записей на телефон.
В четверг проходит заседание по существу дела Ефремова. На нем было опрошено несколько свидетелей. В частности, один из очевидцев рассказал, что актер был один в автомобиле в момент ДТП. Другой свидетель охарактеризовал поведение актера на дороге как хамское и угрожающее окружающим.
Сотрудник бара, из которого выехал Ефремов перед ДТП, рассказал, что артист заходил в заведение еще днем. Ему пришлось сопроводить актера, поскольку тот был в нетрезвом состоянии уже тогда, как показалось свидетелю.
Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП состоялось 5 августа. На нем Ефремов отказался признать вину, заявив, что ничего не помнит о том инциденте. На заседании также дал показания инспектор ГИБДД, сообщив, что актер был за рулем в момент ДТП.
Также было установлено, что в крови Ефремова были марихуана и кокаин. В автомобиле также были обнаружены гашиш и гашишное масло. Прокурор зачитала обвинение, сообщив, что Ефремов ехал со скоростью 85 километров в час, сильно превышая допустимую скорость.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер, находясь за рулем машины Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В скором времени произошло столкновение с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Таганский суд по факту ДТП принял решение отправить Ефремова под домашний арест.
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