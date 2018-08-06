Суд вновь оправдал учительницу географии, которую обвиняли в аморальном поведении

Суд во второй раз оправдал учительницу, которую обвиняли в аморальном поведении

Суд во второй раз оправдал учительницу географии Светлану Колядову, которую обвиняли в аморальном поведении. Педагог якобы устраивала перед учениками стриптиз.

"За 37 лет у меня столько выпускников, что все, конечно же, желали мне удачи. Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Сегодня очень много моих знакомых было в зале суда, поддерживали меня. Я, конечно, счастлива, что выиграла это дело", – рассказала она телеканалу Москва 24.

В декабре 2017 года Светлану Колядову уволили из московской школы за аморальное поведение. Однако судья принял решение восстановить преподавателя на работе. Руководство учебного заведения оказалось не согласно с таким решением и подало апелляцию.

По словам учительницы, поводом для обвинения стало то, что она отобрала у безобразно ведущего себя ученика спиннер и не отдавала игрушку до конца урока.

После скандальной истории и восстановления на работе Светлана Колядова вступила в межрегиональный профсоюз работников образования. По ее словам, так она хочет помочь и другим педагогам защитить свои права.