Столичный суд заочно арестовал обвиняемую в терроризме

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Мещанский суд Москвы заочно арестовал Надежду Петрову, обвиняемую в терроризме. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"По решению суда в отношении Петровой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она, передает РИА Новости.

Петрову арестовали на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию России, а именно с момента пресечения ей государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.

По объединенному уголовному делу о подготовке теракта проходят также Александр Свищев, Юрий Кептя и Вячеслав Мальцев.

Осенью 2017 года была пресечена деятельность ячейки запрещенного в России движения "Артподготовка". Участники планировали экстремистские акции и нападения на сотрудников полиции для провокации беспорядков.

Лидером запрещенной организации является бывший депутат Саратовской областной думы и блогер Вячеслав Мальцев.