Украинского бизнесмена Гуржия арестовали в Москве за хранение кокаина с целью сбыта – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия по обвинению в хранении кокаина с целью дальнейшего сбыта, сообщает ТАСС. Кроме того, ФСБ проверяет его на причастность к финансированию террористических групп, находящихся на территории России.

Уроженца Киева задержали сотрудники правоохранительных органов при оперативной поддержке спецслужб. После допроса следствие ходатайствовало перед столичным судом о его аресте до середины августа.

Ранее украинского бизнесмена Евгения Черняка объявили в России в розыск. Причиной стали перечисления Черняка украинской армии более 500 миллионов рублей. Ему вменяют вину в спонсировании терроризма по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ.



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