Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:25

Суд 7 мая решит вопрос о продлении ареста матери брошенной в квартире девочки

суды происшествия

16:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ходатайство о продлении ареста Ирине Геращенко, оставившей свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире, Савеловский суд Москвы рассмотрит 7 мая, сообщает РИА Новости.

Сама обвиняемая не примет участие в слушании, так как находится в больнице имени Сербского для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Ее интересы в суде будет представлять адвокат.

Ребенка обнаружили 10 марта в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Девочку поместили в учреждение социальной защиты, где с ней занимаются педагоги, логопед-дефектолог и психологи.

Мать девочки задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Геращенко не признала вину, однако не стала снимать с себя ответственности за то, что "впервые в жизни" оставила ребенка одного.

Суд арестовал мать девочки до 10 мая. Следователи предполагают, что женщина на три дня оставила ребенка без еды, воды и света.

Читайте также

суды происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика