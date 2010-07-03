Суд 7 мая решит вопрос о продлении ареста матери брошенной в квартире девочки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Ходатайство о продлении ареста Ирине Геращенко, оставившей свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире, Савеловский суд Москвы рассмотрит 7 мая, сообщает РИА Новости.

Сама обвиняемая не примет участие в слушании, так как находится в больнице имени Сербского для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Ее интересы в суде будет представлять адвокат.

Ребенка обнаружили 10 марта в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Девочку поместили в учреждение социальной защиты, где с ней занимаются педагоги, логопед-дефектолог и психологи.

Мать девочки задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Геращенко не признала вину, однако не стала снимать с себя ответственности за то, что "впервые в жизни" оставила ребенка одного.

Суд арестовал мать девочки до 10 мая. Следователи предполагают, что женщина на три дня оставила ребенка без еды, воды и света.