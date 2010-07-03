Мамаева поблагодарили за участие в футбольном матче в СИЗО

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Администрация СИЗО "Бутырка" выдала футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву благодарственное письмо за участие в футбольном матче. Об этом адвокат Игорь Бушманов рассказал на слушаниях в Пресненском суде, передает ТАСС.

В письме сказано, что Мамаев помог в популяризации спортивного образа жизни среди заключенных. Защитник футболиста попросил приобщить документ к делу, отметив, что в изоляторе Мамаева считают неконфликтным человеком, который ладит с сокамерниками.

Бушманов также зачитал отзыв жительницы Краснодарского края, которой его подзащитный ранее оплатил пластическую операцию и нанял юристов.

Первый футбольный матч с участием Мамаева прошел 14 февраля. Спортсмен забил семь голов. Впоследствии состоялось еще несколько подобных матчей.

Осенью 2018 года Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, Александр Протасовицкий сначала избили Соловчука, а затем подрались с двумя сотрудниками Минпромторга. Всех отправили в СИЗО. В последний раз им продлили арест до 25 сентября. Новое заседание по делу состоится 6 мая.

