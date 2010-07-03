Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Челябинской области

Фото: телеграм канал Mash

Нязепетровский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказали в суде.

Убийство произошло в частном доме в Нязепетровске. Тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями обнаружили утром 4 мая.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".