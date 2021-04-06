Суд продолжит рассмотрение дела братьев Магомедовых 26 апреля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

До 26 апреля 2021 года Мещанский районный суд столицы отложил рассмотрение уголовного братьев Магомедовых, которых обвиняют в хищении более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Отложить заседание до 26 апреля", – сказала судья Олеся Менделеева.

Из-за проблем с доставкой обвиняемых из СИЗО первое заседание по существу уголовного дела началось с задержкой. В ходе заседания прокурор приступил к оглашению обвинительного заключения.

Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 11 миллиардов рублей. По версии следствия, компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и "раскидывали" деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ.