Суд вынес приговор жительнице Подмосковья за убийство бейсбольной битой

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Московской области приговорил женщину к 10 годам лишения свободы за убийство знакомой. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Уточняется, что инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад. Известно, что 20 января 2021 года осужденная встретилась со знакомой, после чего женщины отъехали на машине в безлюдное место для разговора. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленница, взяв бейсбольную биту, нанесла знакомой смертельный удар по голове.

На допросе обвиняемая дала признательные показания.

Ранее сообщалось, что октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу главного врача-нефролога города Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве супруги в 2010 году.