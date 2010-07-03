Суд не стал арестовывать охранника "Пятерочки" после избиения подростка

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Измайловский суд не стал арестовывать охранника магазина сети "Пятерочка" Мухиддина Мухамаджонова, избившего подростка, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства. Кроме того, другую меру пресечения суд не избрал. Дело расследуется по статье о самоуправстве.

По информации следствия, 28 февраля двое подростков в продуктовом магазине на 15-й Парковой улице взяли печатную рекламную продукцию, чтобы сдать ее в качестве макулатуры. Сотрудник магазина счел это воровством и решил разобраться с детьми в подсобке.

Там между ними произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина вытащил ремень и ударил юношу не менее десяти раз. Его остановил другой сотрудник, а несовершеннолетних отпустили.

Видео произошедшего разместила мать одного из пострадавших в соцсетях. Родители подростков написали заявление в полицию и официально зафиксировали побои. Охранника уволили.

Заместитель директора посмотрел видео инцидента. По его словам, он был шокирован. До этого замдиректора не знал о случившемся.