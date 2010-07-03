Раулю Арашукову предъявлено обвинение

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Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову 6 марта предъявили обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Ему также вменяется создание организованного преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Рауля Арашукова задержали 30 января спустя несколько часов после того, как в здании Совфеда был задержан его сын Рауф. Обоих подозревают в причастности к организованной группе.

По данным СК, злоумышленники с подачи Арашукова-старшего открывали в базах данных "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, не привязанные к плательщику. При этом газ, поставляемый несуществующим абонентам, забирали себе. Затем участники ОПГ ​отчитывались о потерях в "Газпром", указывая на невозможность взыскать оплату с абонентов в полном объеме.

В итоге за пять лет в Ставропольском крае похитили газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на один миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.

Помимо отца и сына Арашуковых, суд арестовал еще семерых фигурантов дела. Последним под стражу был заключен Замир Борисов, который отрицает свою вину.

