Раулю Арашукову предъявлено обвинение

Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову 6 марта предъявили обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Ему также вменяется создание организованного преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Рауля Арашукова задержали 30 января спустя несколько часов после того, как в здании Совфеда был задержан его сын Рауф. Обоих подозревают в причастности к организованной группе.
По данным СК, злоумышленники с подачи Арашукова-старшего открывали в базах данных "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, не привязанные к плательщику. При этом газ, поставляемый несуществующим абонентам, забирали себе. Затем участники ОПГ отчитывались о потерях в "Газпром", указывая на невозможность взыскать оплату с абонентов в полном объеме.
В итоге за пять лет в Ставропольском крае похитили газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на один миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.
Помимо отца и сына Арашуковых, суд арестовал еще семерых фигурантов дела. Последним под стражу был заключен Замир Борисов, который отрицает свою вину.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Арашукова на его арест
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.