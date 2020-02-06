Суд продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Приморья

Фото: ТАСС/Ольга Сиверкина

Лефортовский суд столицы продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Приморья Виктору Королеву, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Королев останется под стражей до 10 апреля.

Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

Ранее житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России.

В ходе проверки выяснилось, что ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. Действовал мужчина с целью обогатиться.