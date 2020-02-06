Суд продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Приморья

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Лефортовский суд столицы продлил арест обвиняемому в госизмене жителю Приморья Виктору Королеву, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Королев останется под стражей до 10 апреля.
Подробности дела не раскрываются из-за секретности.
Ранее житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России.
В ходе проверки выяснилось, что ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. Действовал мужчина с целью обогатиться.