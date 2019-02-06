Главу ОБЭП Центральной таможни арестовали за взятку

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Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Денис Афонин арестован до 4 апреля. Такое решение принял Мещанский суд столицы, передает Агентство "Москва".

О заключении Афонина под стражу ранее ходатайствовало следствие. Офицера подозревают в получении взятки в размере 347 тысяч рублей.

Главу ОБЭП задержали 5 февраля. По данным СК, в апреле прошлого года он получил деньги от представителя одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по импорту товаров. Взамен Афонин обязался уменьшить штрафные санкции в рамках возбужденного административного производства в отношении коммерческой организации и не проводить проверок.

