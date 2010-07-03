Подозреваемый в стрельбе в Перми отправлен под арест

Фото: СК РФ

Орджоникидзевский районный суд Перми арестовал мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим, сообщает ТАСС.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 4 февраля 2020 года.

Инцидент произошел утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми. По данным следствия, 50-летний мужчина, имевший ранее судимость, в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из охотничьего ружья в своей квартире.

После этого злоумышленник продолжил стрельбу на улице, в результате огнестрельного ранения одна женщина погибла и двое мужчин пострадали. В числе пострадавших числится водитель наряда группы Росгвардии. Раненых госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа". Расследование уголовного дела продолжается.

