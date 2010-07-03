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Спорт

16:43

Суд вернул в прокуратуру дело о драке 10 футбольных фанатов ЦСКА

суды спорт

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Басманный районный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении 10 болельщиков футбольного клуба ЦСКА, ставших участниками драки с гибелью человека на Курском вокзале, сообщает Агентство "Москва".

Судья принял такое решение, чтобы "устранить препятствия для рассмотрения дела по существу".

Расследование завершено. В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Хулиганство", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои".

Драка фанатов ЦСКА произошла в ночь на 27 июля 2018 года во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Во время драки 30-летний мужчина погиб на месте, еще двое пассажиров поезда пострадали.

Погибший также был болельщиком ЦСКА. Избившие его могли перепутать "своих" с "оппонентами".

В рамках расследования уголовного дела проведено 33 очные ставки, более 10 судебных экспертиз, свыше 20 обысков, по ходатайству следствия четверым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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