Суд в Молдавии вновь запретил въезд в страну Филиппу Киркорову

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Апелляционная палата Кишинева по запросу пограничной полиции вновь запретила въезд в Молдавию певцу Филиппу Киркорову, передает ТАСС.

"Иск, поданный Филиппом Бедросовичем Киркоровым против Генерального комиссариата пограничной полиции и сектора пограничной полиции "Международного аэропорта Кишинева" об аннулировании индивидуального ограничения, отклоняется", – указала судья Анжела Бостан.

Ранее запрет для въезда в Молдавию Киркорову вводился в 2022 году. Его принял отдел пограничной полиции аэропорта Кишинева, объяснив "чрезвычайным положением". Инцидент произошел после того, как певца не пустили в страну.

Позже представитель Киркорова Екатерина Успенская сообщала, что певец не знал о запрете. Информация об этом дошла в условиях предстоящих концертов Киркорова в Кремле, в связи с чем Успенская заявила, что информация будет принята к сведению.

