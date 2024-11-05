Дело об отказе салона красоты сделать мужчине маникюр дошло до Верховного суда Башкирии

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Уфимец обратился в суд после отказа салона красоты сделать ему маникюр. Дело дошло до Верховного суда Башкирии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В октябре 2023 года мужчина был записан на процедуру мужского маникюра в салон красоты SODA в Москве. Однако администратор отказал ему, не назвав причин. Также не был предоставлен письменный отказ. В январе 2024 года истец решил повторно записаться на услугу онлайн, но не получил к ней доступа.

Истцом к ответчику была направлена претензия с требованием возместить моральный вред, на что ему было отказано. Позже суд первой инстанции установил факт нарушения прав потребителя, однако требования мужчины были удовлетворены частично.

Так, суд обязал ответчика заключить с истцом публичный договор об оказании услуг салоном красоты в течение 15 дней со дня вынесения решения, а также взыскал в счет возмещения морального вреда 1 тысячу рублей и штраф в размере 500 рублей. Ответчик, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу.

Между тем столичный суд оштрафовал косметолога, которая устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки. Потерпевшая пришла на косметологическую процедуру в салон красоты. Пока она лежала на кушетке, косметолог обратила внимание на ее банковскую карту, которая выпала из сумки.

Женщина добавила номер карты своей клиентки в личный кабинет на сайте Wildberries, а после заказала множество вещей, которые не требуют примерки или знания точного размера. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счета.