Суд в Херсоне продолжит рассмотрение меры пресечения Вышинскому

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского везут в суд в Херсоне, где продолжится рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения, сообщает РИА Новости.

Ранее суд удовлетворил ходатайство защиты журналиста о его немедленном медицинском обследовании. Как рассказал адвокат Андрей Доманский, у Вышинского, который ранее перенес инфаркт, резко ухудшилось состояние здоровья.

Доманский добавил, что СБУ получило заключение врачей, что журналист может участвовать в заседании. Также в зал суда возвращаются и адвокаты.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. В июле арест был продлен до 8 сентября.

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