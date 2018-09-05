Бывший директор парка "Фили" осужден на два года условно

Фото: Агентство "Москва"

Бывший директор московского парка "Фили" Павел Стрижов приговорен к условному сроку за перечисление подрядчикам более 26 миллионов рублей за невыполненные работы и недопоставленное оборудование. Стрижова признал виновным Дорогомиловский суд столицы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РФ.

Стрижова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, на протяжении долгого времени между парком "Фили" и подрядчиками заключались договоры на производство работ на территории парка, которые не выполнялись, а деньги выплачивались из бюджета.

Ущерб от действий Стрижова составил более 26 миллионов рублей.