Суд избрал меру пресечения нотариусу по делу о мошенничестве с недвижимостью Баталова

18:16
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Хамовнический суд Москвы назначил нотариусу Дмитрию Бублию запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении нотариуса города Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий", – сказали в ведомстве.
О возбуждении уголовного дела в отношении Бублия стало известно 4 августа. Его участие в оформлении незаконных сделок с недвижимостью семьи Баталова квалифицируют как пособничество в совершении мошенничества и злоупотребление полномочиями.
Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера было возбуждено 18 сентября 2020 года. По данным следствия, вдова и дочь актера обманом лишились двух квартир, доли в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, а также крупной суммы.
По обвинению в рамках дела были задержаны актриса Наталья Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные мероприятия.
"Московский патруль": возбудили дело против нотариуса, причастного к обману семьи Баталова
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