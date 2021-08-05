Украинский суд арестовал 13 российских самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который летал в Крым, сообщает РИА Новости.

В украинской прокуратуре Крыма уточнили, что самолеты использовались для перевозки пассажиров из/в закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа", который находится на временно оккупированной территории Крыма.

В ведомстве также добавили, что рассматривают осуществление перелетов иностранными и преимущественно российскими авиакомпаниями на территорию Крыма как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины. Это влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени. Он также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.

Позже украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что сообщение национального лидера Владимира Зеленского о любви к Крыму являются лишь циничным пиаром. Члены партии отметили, что слова президента о преодолении раскола в обществе слишком сильно отличаются от его реальных действий.

