Московские суды арестовали больше 100 человек по итогам несанкционированных акций

18:08
18:08
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Суды в Москве отправили под административный арест больше 20 человек после несогласованной акции 3 августа, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
"К настоящему времени в суды поступило 127 административных материалов. По 20 из них вынесено решение о назначении наказания в виде административного ареста, еще по 30 материалам суд назначил наказание в виде административного штрафа", – рассказал представитель Мосгорсуда.
Всего по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля арестованы 89 человек.
"В суды поступили 1108 дел об административных правонарушениях, составленных в связи с событиями 27 июля. Уже рассмотрены с назначением наказания 480 материалов, из их числа 89 задержанным назначены административные аресты, 376 – штрафы, двум – обязательные работы", – рассказали в суде, отметив, что
большинство материалов составлены по различным частям статьи "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Как отметили в Мосгорсуде, 13 материалов возвращено. Штрафы для задержанных участников акции составили от 10 тысяч рублей, сроки ареста – от трех суток.
В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.
До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
Почему в подписях кандидатов в Мосгордуму оказалось много "мертвых душ"
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