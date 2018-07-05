Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Григорию Пирумову

5 июля, 11:13
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии за хищения, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, суд не удовлетворил кассационное представление прокурора и поддержал защиту, которая настаивала на том, что жалоба обвинителя необоснованна.
Адвокат осужденного Федор Куприянов заявил, что считает приговор в отношении его подзащитного обоснованным и что доводы прокурора не нашли подтверждения.
Сам Пирумов раскаялся в содеянном. Перед судом он заявил, что долгое время провел в заключении и многое осознал. Также он подчеркнул, что испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в лечении.
Ранее Генпрокуратура подала жалобу и попросила направить уголовное дело, по которому осужден Пирумов, на новое рассмотрение, настаивая на ужесточении наказания.
18 мая суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.
По этому же делу заключен под стражу руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск.
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