Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор Григорию Пирумову

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Президиум Мосгорсуда не стал ужесточать приговор бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии за хищения, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд не удовлетворил кассационное представление прокурора и поддержал защиту, которая настаивала на том, что жалоба обвинителя необоснованна.

Адвокат осужденного Федор Куприянов заявил, что считает приговор в отношении его подзащитного обоснованным и что доводы прокурора не нашли подтверждения.

Сам Пирумов раскаялся в содеянном. Перед судом он заявил, что долгое время провел в заключении и многое осознал. Также он подчеркнул, что испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в лечении.

Ранее Генпрокуратура подала жалобу и попросила направить уголовное дело, по которому осужден Пирумов, на новое рассмотрение, настаивая на ужесточении наказания.

18 мая суд арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища Государственного Эрмитажа.

По этому же делу заключен под стражу руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Еще одним фигурантом стал экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, которого арестовали заочно. Он объявлен в розыск.