Верховный суд РФ признал "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической организацией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании организации "Хайят Тахрир аш-Шам" террористической. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным пресс-службы Гепрокуратуры РФ, Краснов обратился в Верховный суд России в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 24 федерального закона "О противодействии терроризму".

"Административное дело по заявлению генпрокурора России было рассмотрено 4 июня в закрытом судебном заседании. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", – сообщили в ведомстве.

Деятельность группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и пропагандистская работа охарактеризованы как серьезная угроза национальным интересам РФ, политической и социальной стабильности страны, а также жизни и здоровью граждан.

Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" – одна из сторон конфликта в сирийской провинции Идлиб.

