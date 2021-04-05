Суд в Москве рассмотрит в особом порядке дело подполковника ФСБ Черкалина

Фото: телеграм-канал "Пресс-хата"
Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ Кирилла Черкалина, которого обвиняют во взяточничестве и мошенничестве. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что заседание пройдет 13 апреля.
Кроме того, представитель обвиняемого выступил с ходатайством закрыть от прессы часть судебного заседания, в рамках которого исследуется содержание некоторых документов. Суд ему в просьбе отказал. Помимо этого, потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач подали к Черкалину иски. Они потребовали выплатить каждому по 8,3 миллиарда рублей.
Полковник был задержан в 2019 году и является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку за покровительство фирмы. По делу также проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Генпрокуратура ранее направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества Черкалина. Речь идет о пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, 14 нежилых помещениях, двух автомобилях, 800 миллионах рублей, 72 миллионах долларов и восьми миллионах евро.
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