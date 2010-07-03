Школьника посадили на шесть лет за убийство студента из-за девушки

Суд Пензы решил судьбу 15-летнего школьника, который до смерти избил студента местного колледжа из-за девушки. Юноша получил шесть лет тюрьмы, сообщает региональный СК.
Сперва подростка отправят в воспитательную колонию, а затем переведут в колонию общего режима. Свою вину молодой человек не признал.
По данным следствия, в сентябре прошлого года между 16-летним студентом колледжа и 15-летним десятиклассником произошел конфликт из-за девушки. Сначала они дрались друг с другом, а затем в потасовку вмешался обвиняемый. В итоге он сильно ударил потерпевшего по голове, и тот умер на следующий день.
До суда подросток был под домашним арестом. После случившегося губернатор области Иван Белозерцев потребовал разобраться с причинами подростковой жестокости.
Школьника признали виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Пока что приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.
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