Суд рассмотрит дело экс-полицейских об отобранном янтаре на 2 млн рублей

Бывших полицейских и их сообщников будут судить по делу о краже, грабеже, превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Она отметила, что расследование уголовного дела в отношении 11 экс-полицейских, а также двух соучастников завершено.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказала Иванова.
Фигуранты, в зависимости от роли каждого, обвиняются по четырем статьям.
По информации следствия, летом 2016 года они решили похитить у гендиректора частной компании необработанный дорогостоящий янтарь. Затем обвиняемые полицейские прибыли в офис организации и забрали принадлежащий гендиректору янтарь-сырец за два миллиона рублей и деньги на сумму более 700 тысяч рублей. При этом они угрожали ему уголовной ответственностью якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.
"Они выдвинули директору требования о передаче им взятки в размере 1,5 миллиона рублей за непривлечение директора к уголовной ответственности, а также открыто похитили янтарь стоимостью не менее 2 миллионов рублей и денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей", – сказала Иванова.
Отмечается, что фигуранты дела оказывали активное противодействие следствию.
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