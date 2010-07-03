Суд рассмотрит дело экс-полицейских об отобранном янтаре на 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Бывших полицейских и их сообщников будут судить по делу о краже, грабеже, превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она отметила, что расследование уголовного дела в отношении 11 экс-полицейских, а также двух соучастников завершено.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сказала Иванова.

Фигуранты, в зависимости от роли каждого, обвиняются по четырем статьям.

По информации следствия, летом 2016 года они решили похитить у гендиректора частной компании необработанный дорогостоящий янтарь. Затем обвиняемые полицейские прибыли в офис организации и забрали принадлежащий гендиректору янтарь-сырец за два миллиона рублей и деньги на сумму более 700 тысяч рублей. При этом они угрожали ему уголовной ответственностью якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.

"Они выдвинули директору требования о передаче им взятки в размере 1,5 миллиона рублей за непривлечение директора к уголовной ответственности, а также открыто похитили янтарь стоимостью не менее 2 миллионов рублей и денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей", – сказала Иванова.

Отмечается, что фигуранты дела оказывали активное противодействие следствию.