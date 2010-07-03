Сотрудницу "Матросской тишины" обвинили в передаче мобильников заключенным

Преображенский суд Москвы рассмотрит уголовное дело сотрудницы СИЗО "Матросская тишина". Женщину обвиняют в передаче арестантам 13 мобильных телефонов за взятки, передает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру ВАО.
Расследование велось по статье "Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя за незаконные действия".
По версии следствия, обвиняемая, которая работала на складе хранения вещей заключенных, договорилась с одним из арестантов о передаче ему мобильного телефона за взятку.
С декабря 2015 года по февраль 2016 года осужденный через телефон перевел ей на банковскую карту более 30 тысяч рублей. Взамен женщина тайно пронесла телефон через КПП СИЗО в своей сумке и отдала заключенному.
Затем она выполнила то же действие еще 12 раз. Каждый заключенный при этом перевел ей от 22 до 33 тысяч рублей. В итоге сотрудница признала свою вину. Сейчас она под подпиской о невыезде.
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