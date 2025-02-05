05 февраля, 17:08Технологии
Spotify оштрафован на 10 млн руб за отказ локализовать данные россиян
Фото: AP/Patrick Semansky
Музыкальный стриминговый сервис Spotify оштрафован на 10 миллионов рублей судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района Москвы за отказ в локализации персональных данных граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
Сервис признан виновным по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных").
Spotify ликвидировал юридическое лицо в России в декабре 2023 года. Сам сервис перестал работать для российских пользователей в апреле того же года. До этого у пользователей была возможность скачать персональные данные, а также удалить свой аккаунт.
Решение о приостановке деятельности на территории России в компании объяснили действующим в стране законом об уголовной ответственности за фейки о деятельности ВС РФ.