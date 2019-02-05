Арест экс-главе РАО Федотову продлили до 28 апреля

Обвиняемый в мошенничестве бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов останется под стражей до 28 апреля. Такое решение принял Тверской суд столицы, передает ТАСС.
Федотова арестовали 7 декабря минувшего года. Его мать – начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова – также была отправлена под домашний арест. Спустя сутки суд заключил под стражу еще одну фигурантку дела Анжелу Агейкину. Никто из перечисленных своей вины не признает.
Всем им следователи инкриминируют оплату авторских гонораров на подставных лиц с последующим обналичиванием средств. По данным СК, ущерб от таких действий составил 730 миллионов рублей.
Полтора года назад Федотова признали виновным по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Тогда он получил 1,5 года колонии общего режима. 7 декабря 2017 года Федотова освободили по УДО.
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