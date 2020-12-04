Суд решит вопрос о психиатрическом лечении обвиняемого в убийстве в Подмосковье

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Для решения вопроса о принудительном лечении перед судом предстанет 25-летний житель Домодедова, который был уличен в убийстве женщины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Следствие установило, что мужчина внезапно нанес не менее семи ножевых ранений своей сожительнице, которая находилась с ним в квартире. Раненая женщина выбежала в подъезд, но скончалась на лестничной клетке", – рассказала Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Ранее суд на Кубани арестовал 67-летнего жителя станицы Павловской по подозрению в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей.

Мужчина нанес не менее трех ножевых ранений в область груди и шеи своей жене из-за бытовой ссоры с ней. После этого он отправился к первому сыну жены, но ранил только невестку погибшей.