Мосгорсуд оставил под домашним арестом Кирилла Серебренникова

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Мосгорсуд продлил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Серебренникова обвиняют в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". Его вина подтверждается документацией и показаниями свидетелей, сам режиссер ее не признает. Домашний арест продлится до 19 января 2018 года.

Обвинение в мошенничестве должны предъявить директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Серебренниковым и способствовала хищению. Апфельбаум вину не признала.

20 октября Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой. Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить ее в международный розыск. Следствие полагает, что она уничтожила финансовую документацию по делу и отправилась в Латвию.