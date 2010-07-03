Ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО суд рассмотрит в закрытом режиме

16:11
16:11
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Рассмотрение ходатайств полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла об условно-досрочном освобождении (УДО) пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
При этом в пресс-службе Алексеевского района суда уточнили, что сам процесс открытый, однако вопрос о присутствии слушателей и прессы на слушании решает администрация учреждения.
Ранее сообщалось, что ходатайства осужденных об УДО суд рассмотрит 6 сентября. Заседание пройдет в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким поучаствовали в двух конфликтах в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными по делу о драках. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.
4 июля осужденные футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области. 2 августа Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайства об УДО.
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
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