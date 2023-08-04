Суд отправил на лечение экоактивистку, залезшую на дерево с арбалетом в столичном парке

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Бабушкинский районный суд Москвы решил отправить на лечение экоактивистку Ольгу Кузьмину, которая в 2021 году залезла на дерево с арбалетом в столичном парке. Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о применении в отношении Кузьминой мер принудительного лечения", – рассказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в августе 2021 года в Бабушкинском парке, в районе улицы Менжинского. Так Кузьмина протестовала против строительства поблизости. Самостоятельно спускаться она отказывалась и ее пришлось снимать спасателям.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Также ее признали виновной в неповиновении полиции, из-за чего она провела под арестом шесть суток.

Женщина сидит на дереве в Бабушкинском парке и отказывается слезать