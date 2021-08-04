Владелица пансионата в Тюмени, где в пожаре погибли семь человек, частично признала вину

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Хозяйка пансионата для пожилых людей в Тюменской области, в котором в январе в результате пожара погибли семь человек, Ольга Вильямсон частично признала свою вину в ходе первого судебного заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

"В заседании огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств. Подсудимая вину признала частично", – сказали в суде.

9 января 2021 года в нелегальном частном доме престарелых в поселке БоровскомТюменской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре мужчины и три женщины пожилого возраста.

В связи с этим СК возбудил два уголовных дела в отношении хозяйки пансионата Ольги Вильямсон: о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц.