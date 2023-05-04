Конструктор бронемашины "Тигр" получил четыре года колонии за ущерб на 6,7 млн рублей

Фото: 123RF/fotodrobik

235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны, который занимался разработкой бронетехники для нужд российской армии, Андрея Колтукова к четырем годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство пятерых человек, сообщает ТАСС.

Полковника признали виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также его на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Кроме того, суд взыскал с осужденного сумму ущерба в 6 миллионов 717 тысяч рублей, которые тот обязан выплатить потерпевшей стороне, то есть третьему Центральному научно-исследовательскому институту Минобороны РФ.

Суд установил, что в период с 2011 по 2018 год конструктор фиктивно устроил на должности лаборантов пятерых человек, которые фактически не исполняли свои обязанности, а только периодически участвовали в заседаниях диссертационного совета.

При этом им выплатили зарплату на общую сумму более 6,8 миллиона рублей. Сам Колутков вину не признал, но частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей. Вину ученого подтвердили показания свидетелей, табеля учета рабочего времени НИИЦ автомобильной техники, зарплатные ведомости и иные документы.

Колтуков до занятия руководящей должности лично занимался созданием бронеавтомобилей для нужд армии и иных российских силовых структур. В частности, он участвовал в разработке бронемашины "Тигр", принятой на вооружение в Минобороны и Росгвардии.

За свою работу Колтуков награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостоен почетных званий "Ветеран военной службы", "Ветеран боевых действий" и "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники", а также ведомственными наградами министерства обороны РФ.

Ранее 235-й Гарнизонный военный суд арестовал главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов по борьбе с беспилотниками в районе Крымского моста. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая.

"Московский патруль": сотрудницу отдела транспортной полиции обвинили во взяточничестве