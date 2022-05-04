Суд постановил восстановить отчисленных за лайк студенток школы "Останкино"

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Таганский суд Москвы удовлетворил иск двух студенток Высшей школы кино и телевидения "Останкино", которых отчислили за лайк в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий интересы девушек в суде адвокат Марат Аманлиев, рассказал, что студенток восстановили в качестве обучающихся.

"Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда", – отметил Аманлиев.

Ранее пять студентов школы "Останкино" рассказали, что поставили лайк на комментарий в социальной сети. Один из пользователей Сети написал, что обучающиеся платят деньги за образование, но занятий в итоге не проводят. Студенты пояснили, что администрация заскринила список лиц, которые оценили комментарий, и пообещала их отчислить.

