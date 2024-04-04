Суд в Дагестане арестовал еще троих задержанных в ходе КТО

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации, сообщает РИА Новости.

Среди них двое граждан Таджикистана и один гражданин России. Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые, находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, которая является структурным подразделением международной террористической организации.

Подозреваемых заключили под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, до 1 июня 2024 года включительно.

Накануне Советский районный суд Махачкалы арестовал до 1 июня двоих граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Речь идет о мужчинах 2000 и 2003 годов рождения.

31 марта сообщалось, что российские силовики задержали в Дагестане злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. В ходе КТО, проведенной в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности были задержаны трое бандитов.

Сотрудники ФСБ при осмотре мест задержания нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. В НАК добавили, что в ходе операции пострадавших среди местных жителей и потерь в личном составе сил правопорядка не выявили.

Позже стало известно, что члены состоящей из иностранных граждан террористической ячейки, задержанные в ходе КТО, снабжали деньгами и оружием террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл".

Один из задержанных признался, что помогал террористам финансово и оружием. По его словам, силовики изъяли из его дома два автомата "Калашникова" и 460 патронов. Кроме того, по данным силовиков, четыре иностранца готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

