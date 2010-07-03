Дело обвиняемого в хищении 11 млрд рублей гражданина США рассмотрят заочно

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сотрудники Генеральной прокуратуры России направили в суд уголовное дело в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Его считают вероятным соучастником экс-министра министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, передает ТАСС.

В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что дело будет рассматриваться заочно, это связано с тем, что ранее США отказали РФ в выдаче Котляренко.

Обвинительное заключение было утверждено 4 марта. Котляренко вменяется совершение преступлений по статьям "Мошенничество" и "Легализация". Следствие полагает, что он был причастен к хищению 11 миллиардов рублей в Московской области в 2005-2008 годах.