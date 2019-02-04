Суд арестовал бармена столичного Harat's Pub

Басманный суд столицы до 2 апреля арестовал бармена Harat's Pub Ивана Шубина, которого обвиняют в убийстве посетителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Ранее мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство". Сотрудники городского главка СК провели комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ведомстве уточнили, что причиной смерти молодого человека, по предварительным данным, стала механическая асфиксия.
Утром 2 февраля в помещении паба Harat's Pub, который открылся на Земляном Валу, нашли тело посетителя 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. Вскоре после этого бармена Шубина задержали по подозрению в совершении преступления. Затем суд попросил об аресте сотрудника заведения.
Как оказалось, некоторые гости всю ночь отмечали открытие паба. Один из посетителей не хотел уходить и после закрытия. Между ним и барменом завязалась драка. Работник заведения оказался бывшим борцом и, пытаясь успокоить буйного посетителя, применил удушающий прием, но, видимо, не рассчитал силы.
Бармен до смерти забил клиента на открытии нового паба
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