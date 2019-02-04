Вдова погибшего в Сирии летчика отсудила повышенную пенсию

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За вдовой и детьми погибшего в Сирии российского летчика Андрея Пыленка признали право на надбавку к пенсии по потере кормильца, в которой им ранее отказал военкомат. Решение принял Ленинский районный суд Владимирской области, передает РИА Новости.

Вдова офицера обратилась в военную прокуратуру Владимирского гарнизона, после того как в ноябре 2018 года военкомат не стал делать перерасчет выплаты с учетом ее повышения. Прокурор поддержал требование Веры Пыленок в суде.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в 2018 году при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета было 33 пассажира и шесть членов экипажа. В их числе был и капитан Андрей Пыленок.