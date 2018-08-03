Суд арестовал уроженца Таджикистана по обвинению в терроризме

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Лефортовский суд столицы принял решение об аресте уроженца Таджикистана, которого обвиняют в участии в террористической организации. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Искандара Джураева. Он останется под арестом до 7 сентября.

Мужчине предъявили обвинение в "участии в деятельности террористической организации".

Ранее Генпрокуратура сообщила, что за шесть месяцев 2018 года в России предотвратили 19 терактов.