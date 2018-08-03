Обвиняемый по делу "Зимней вишни" экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован

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Экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, которого обвиняют в растрате и халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", был госпитализирован. Об этом сообщил представитель суда.

По его словам, ранее находившегося в СИЗО Мамонтова положили в больницу. "Нам поступила справка о том, что он находится в больнице. Но заседание состоится",

– рассказали в суде РИА Новости.

Сведениях о причинах экс-главы МЧС Кузбасса пока нет. Местные СМИ пишут, что это может быть подозрение на аппендицит.

Ранее сообщалось, что Александр Мамонтов пытался помешать следствию и уничтожить улики. По решению суда, бывший начальник регионального главка МЧС пробудет под стражей до 25 сентября. 3 августа в Кемеровском областном суде должны рассмотреть апелляционную жалобу защиты на арест Мамонтова.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых – дети.