Суд вынес приговор за убийство супругов в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Столичный суд признал трех молодых людей виновными в двойном убийстве в центре Москвы. Их приговорили к колонии строгого режима, сообщает сайт СК.
Собранных следователями доказательств хватило для решения дальнейшей судьбы 23-летнего Ильи Кузьмина, 22-летнего Павла Ана и 20-летнего Тимура Сажина. В итоге Кузьмин и Ан проведут в колонии 19 лет, а Сажин – 18.
В зависимости от роли парней их признали виновными в "Убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем", "Разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вредя здоровью потерпевшего" и "Похищении паспорта и других важных документов, совершенном группой лиц".
Осенью 2016 года сообщники решили завладеть имуществом знакомой супружеской пары. Ночью они пришли в квартиру в Таганском районе, где задушили супругов. Затем злоумышленники похитили имущество жертв, а их тела упаковали в ковер и сумку. Трупы преступники вывезли в Подмосковье, где закопали в поле.
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