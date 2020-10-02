Обвиняемого в краже иконы из монастыря на Валдае арестовали на два месяца

Фото: ФСБ РФ

Новгородский районный суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области Александра Алексеева. Мужчину вместе с другим жителем Ленобласти Владиславом Соколовым обвиняют в краже Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае, сообщает ТАСС.

Ранее были задержаны подозреваемые в похищении из Иверского монастыря подаренной Владимиром Путиным иконы XVII–XVIII веков.

"Суд постановил избрать в отношении Алексеева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 29 ноября 2020 года включительно", – сказали в суде.

Стало известно, что в ходе заседания Алексеев признал вину в совершении преступлений.

По данным следствия, мужчин обвинили в совершении преступлений по статьям УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере" и "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Как заявили в правоохранительных органах, в сентябре этого года фигуранты совершили кражу из Иверского монастыря.

В МВД установили, что в ночь на 1 сентября преступники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древнего монастыря.

Ранее ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае.

