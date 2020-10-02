Обвиняемого в краже иконы из монастыря на Валдае арестовали на два месяца

02 октября, 17:08
Фото: ФСБ РФ
Новгородский районный суд арестовал на два месяца жителя Ленинградской области Александра Алексеева. Мужчину вместе с другим жителем Ленобласти Владиславом Соколовым обвиняют в краже Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае, сообщает ТАСС.
Ранее были задержаны подозреваемые в похищении из Иверского монастыря подаренной Владимиром Путиным иконы XVII–XVIII веков.
"Суд постановил избрать в отношении Алексеева Александра Евгеньевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 29 ноября 2020 года включительно", – сказали в суде.
Стало известно, что в ходе заседания Алексеев признал вину в совершении преступлений.
По данным следствия, мужчин обвинили в совершении преступлений по статьям УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере" и "Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".
Как заявили в правоохранительных органах, в сентябре этого года фигуранты совершили кражу из Иверского монастыря.
В МВД установили, что в ночь на 1 сентября преступники подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древнего монастыря.
Ранее ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае.
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