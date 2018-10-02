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Происшествия

02 октября 2018, 15:36

Дело Серебренникова о хищении более 133 млн рублей передали в суд

суды

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Дело в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова о хищении более 133 миллионов рублей передали в Мещанский районный суд Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Также по делу идут бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подсудимых.

По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.

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