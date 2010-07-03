Суд арестовал еще одну фигурантку по делу Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Басманный районный суд Москвы арестовал Инну Пикалеву, фигурантку уголовного дела бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова.

"Пикалевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2019 года", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы инстанции.

Подозреваемая является бухгалтером филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон". Иных данных о ее роли в деле в суде не сообщили. Известно, что ей предъявлено обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе (преступной организации)" и "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Его счета, на которых находилось более 437 миллионов рублей, арестованы. Суд также наложил ограничения на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

В числе других подозреваемых по делу – бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

