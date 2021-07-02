Прокуратура выступила против смягчения наказания Ефремову

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Прокуратура выступила против смягчения наказания осужденному на 7,5 года актеру Михаилу Ефремову. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что свое возражение ведомство направило в кассационный суд.

"Приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. оставить без изменения", – написано в документе.

Дополнительно уточняется, что в прокуратуре попросили суд оставить без удовлетворения кассационные жалобы Ефремова и его адвокатов Хархорина и Филиппова.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.