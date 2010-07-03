Суд вынес приговор члену банды убийц с трассы М4 "Дон"

Участнику банды убийц с трассы М4 "Дон" Хазратхону Додохонову вынесли обвинительный приговор за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.
"Додохонов совершил побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору с нападением на сотрудников правоохранительных органов с приминением оружия", – говорится в приговоре судьи Дениса Ворхликова, передает Агентство "Москва".
Подсудимый уже был осужден на пожизненный срок, окончательное наказание останется прежним.
1 августа 2017 года в здании Московского областного суда в Красногорске произошла перестрелка, при которой были ранены сотрудники суда и убиты несколько нападавших. Пятеро подсудимых по делу о разбоях на трассе М4 "Дон" напали на сопровождавших их конвойных полицейских, завладели табельным оружием и пытались скрыться. В результате нападения сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения.
Додохонов не признал вину по делу о нападении на конвой. В суде подсудимый разговаривал через переводчика с таджикского языка. Додохонов заявил, что не говорит по-русски, а понимать его перестал после ранения при побеге.
Додохонов осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. В августе 2018 года его вместе с Шерджоном Кодировым, Анваром Улугмурадовым и Умаром Хасановым приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства и нападения водителей на трассе М4 "Дон". Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии строгого режима.
Впервые о деяниях банды, которая убивала автомобилистов на ночных трассах, узнали в августе 2014 года. Преступники останавливали автомобили, используя шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров. В общей сложности они убили 17 человек.
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