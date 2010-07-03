Максакова сообщила, кто организовал убийство Вороненкова

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Мария Максакова обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить материалы, которые, по ее словам, свидетельствуют о причастности Дениса Панаитова к убийству супруга артистки, бывшего депутата Дениса Вороненкова. Максакова сделала такое заявление в эфире НТВ.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль", – сказала она.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева в марте 2017 года. В мае прошлого года следствие сообщило, что расследование завершено. По этому уголовному делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.

